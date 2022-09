‘Koopkrachtdeal heel opmerkelijk en riskant’

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, herstelt de economie sneller dan verwacht. Uit cijfers van het CBS blijkt voorzichtig optimisme. Tegelijkertijd vinden er overal in het bedrijfsleven reorganisaties plaats en zal de werkloosheid gegarandeerd oplopen. Hoe staat onze economie er nu echt voor? In een nieuwe aflevering van Kwestie van Centen maken Herman Stam en Martin Visser de balans op.Verder in de podcast: komt er zaterdag een einde aan het jarenlange getouwtrek over de pensioenen? Leden van de FNV stemmen in Bunnik opnieuw over de pensioenplannen van minister Koolmees, nadat een eerder overleg twee weken geleden compleet uit de hand liep. Waarom ligt de toekomst van ons pensioen eigenlijk in handen van een club van 105 leden? En waarom is er zo veel opgekropte frustratie bij de vakbond?

