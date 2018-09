NAAM: Denijs van SuilenLEEFTIJD: 47BEROEP: PilootWAT: OpbergboxenWAAR: Xenos en HEMA

Last van opruimwoede?

„Ik heb net mijn huis zwaar verbouwd. Daardoor heb ik mijn hele inboedel moeten herzien. De opbergboxen zijn voor de spullen die overbodig zijn, maar die ik en mijn vrouw toch niet weg willen doen. Bijvoorbeeld alle boeken die ik ooit gelezen heb.”

Waarom koop je dan geen boekenkast?

„Dat wil ik niet. Ik wil een strak huis, en boekenkasten vind ik rommelig staan. Met de opbergboxen kan ik toch spullen bewaren die een emotionele waarde hebben, zonder dat ze in de weg staan. Alle boxen gaan in de schuur, er staan er al een stuk of 25.”

Ben je blij met het resultaat van de verbouwing?

„Ja, ik heb nu meer ruimte en dat vind ik fijn. Maar ik ben blij dat het achter de rug is, want het was vermoeiend. Het sloopt je, haha. Nu is het een kwestie van afronden en met de opbergboxen gaat dat helemaal lukken.”