Oekraïne geeft toe: sinds begin oorlog flink aantal Russische propagandisten vermoord

Generaal-majoor Kyrylo Boedanov deed de bekentenis op het Oekraïense YouTube-kanaal Rizni Ljoedi. Volgens de man zou Oekraïne sinds het begin van de oorlog - zo’n 15 maanden geleden - „met succes een flink aantal mensen hebben aangepakt die in verband worden gebracht met propaganda van het Kremlin.”

Boedanov gaf geen namen van de personen die het doelwit zijn geweest van Oekraïne, maar sinds het begin van de oorlog zijn in Rusland al verschillende pro-Kremlin figuren gewond geraakt of zelfs gedood.

Autobom

Een van de meest in het oog springende incidenten was de moord met een autobom op Daria Doegina, de journalist en dochter van Aleksandr Doegin, een ideoloog die bekend staat als ’de filosoof van Poetin’. Meer recentelijk werd in april de prominente militaire blogger Vladlen Tatarsky gedood door een explosie in een café in Sint-Petersburg, en eerder deze maand raakte de pro-Kremlin schrijver Zakhar Prilepin gewond bij een autobomaanslag.

Oekraïne had eerder ontkend betrokken te zijn bij de dood van Doegin en Tatarsky en de Oekraïense veiligheidsdiensten hebben noch bevestigd, noch ontkend een rol te hebben gespeeld bij het incident met Prilepin.

Hoewel hij niet meer details gaf over de betrokkenheid van Oekraïne bij de dood van Russische propagandisten, zei Boedanov tegen Rizni Lyudi dat „er gevallen zijn geweest waar iedereen weet van heeft, dankzij de media-aandacht.”

Dinsdag sprak Boedanov ook met het Oekraïense YouTube-kanaal ISLND TV. Tijdens het interview liet hij doorschemeren dat hij het gemunt heeft op individuen in landen buiten Oekraïne, aldus een vertaling van de Kyiv Post.

„Uiteindelijk zal er in elk land ter wereld worden gestraft. Alleen eliminatie kan een welverdiende straf zijn voor dergelijke acties”, zei Boedanov volgens de Kyiv Post. Hij vervolgde: „Ik overweeg niets anders. Het is mijn persoonlijke mening, ik blijf erbij en ik zal hem uitvoeren.”

’Wagner is effectief’

Tijdens zijn gesprek met Rizni Ljoedi zei Boedanov nog dat „het potentieel van het Russische leger om op te rukken volledig is uitgeput, maar dat het nog een aanzienlijk defensief potentieel heeft.”

„Ze hebben een meerlaags verdedigingssysteem opgezet”, zei hij. „Toch is dit niet hetzelfde Russische leger waarvan verwacht kon worden dat het substantiële offensieve operaties zou uitvoeren”, aldus Boedanov.

Boedanov had ook lof voor de Wagner-groep van Russische huurlingen en diens leider Jevgeni Prigozjin, althans in vergelijking met de formele strijdkrachten van het Russische ministerie van Defensie: „De Wagner-groep is maximaal effectief. Het reguliere leger van het ministerie van Defensie is maximaal ineffectief. Uit pure afgunst probeert het Russische commando de Wagner-groep te ondermijnen en te elimineren...Het verschrikkelijke is dat 80 procent van wat Prigozjin zegt absoluut waar is.”