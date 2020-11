Verwoestingen in Syrië als cultureel erfgoed

Een tank van het Syrische leger bij de ruïnes in Palmyra. Ⓒ Foto ANP / HH

DAMASCUS - Het culturele erfgoed van Syrië, van de wereldberoemde ruïnes in Palmyra tot de soek van Aleppo, ligt na tien jaar oorlog grotendeels in puin. Nour Munawar treurt uiteraard om de grote schade in zijn land, maar stelt ook hardop de vraag of al die historische bouwwerken nog wel gerestaureerd moeten worden. „Verwoestingen maken ook deel uit van het culturele erfgoed.”