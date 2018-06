Vrouw en kind dood door brand in kamp Lesbos

Volgens Stichting Bootvluchteling is een baby omgekomen. De Griekse krant Kathimerini meldde met een slag om de arm dat de slachtoffers een 60-jarige Iraaks-Koerdische vrouw en haar 5-jarige kleinkind zijn.

De hulpverleners zagen hun medische unit in kamp Moria in vlammen opgaan. Volgens Stichting Bootvluchteling begon het drama met een ontploffende gasfles in een van de tenten. Vervolgens ontstond een chaotische situatie. Kathimerini meldde dat in een lokaal ziekenhuis tien gewonden zijn opgenomen. De twee ernstig gewonden zijn naar Athene gevlogen.