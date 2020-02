’Kan je nog wel veilig over straat in Cornjum?’

Op de plek waar het lichaam van Karin Grijpstra werd gevonden, zijn bloemen gelegd. Ⓒ Jaring Rispens

CORNJUM - Ruim tweehonderd mensen kwamen donderdagavond bijeen in dorpshuis De Bining in Cornjum. Een kleine tweehonderd meter verderop werd zondagochtend het lichaam van de 55-jarige Karin Grijpstra uit het dorp gevonden. Ze lag in een sloot aan het begin van haar oprijlaan. De politie gaat uit van een misdrijf.