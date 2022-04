Meeste Chinese coronabesmettingen ooit: zero-Covid-beleid zwaar onder druk

Het merendeel van de positief geteste personen vertoonde geen ziekteverschijnselen. Iets meer dan 1400 mensen hadden wel symptomen. Het recordcijfer komt op een moment waarop het Chinese zero-Covid-beleid zwaar onder druk ligt door de opmars van de extra besmettelijke coronavariant omicron.

Meer dan 80 procent van de gedocumenteerde besmettingen is vastgesteld in Shanghai. Alle 26 miljoen inwoners van de grootste stad van China zitten sinds vorige week in lockdown, die onlangs werd verlengd. De maatregel moet het aantal infecties terugdringen, maar heeft voedseltekorten en er is onvrede over het uitzitten van besmettingen in speciale isolatiefaciliteiten.

Supermarkten dicht

Supermarkten zijn dicht en de bezorging van eten is beperkt, terwijl alle inwoners zich opnieuw moeten laten testen op het coronavirus. De lokale overheid heeft gezegd de maatregelen niet op te zullen heffen voor de laatste testronde is voltooid en de uitslagen daarvan zijn geëvalueerd. Een gezondheidsfunctionaris spreekt van een „race tegen de tijd” in de huidige uitbraak.