Lerares maakt seksfilmpjes in klaslokaal maar wordt betrapt: ’Kwam niet rond’

Het gaat om de middelbare school Thunderbolt. Onder een schuilnaam plaatste de lerares pikante filmpjes, zittend op de tafels van haar kinderen nadat de lesdag voorbij was. Ze had ingesteld dat de beelden voor inwoners van Arizona niet zichtbaar waren, echter werd ze tóch door iemand herkend. Deze stuurde alles naar de schooldirectie en de politie, schrijft The Sun.

Het verhaal ging als een lopend vuurtje door de school en binnen mum van tijd waren alle leraren, ouders en leerlingen op de hoogte. Aanvankelijk werd de niet bepaald camaraschuwe lerares alleen geschorst, maar later nam ze toch ontslag. Volgens The Sun was dit onder druk van de schoolleiding.

Wat echter niet bepaald bevorderend was voor de situatie: één van de filmpjes had Peer samen met haar partner opgenomen in het klaslokaal. Daar verrichtte ze seksuele handelingen met haar man, die tot overmaat van ramp óók leraar is op een andere school. Ook hij is ondertussen ontslagen.

’We hadden geen geld’

In een video van Peer, geplaatst op YouTube, heeft ze ondertussen gereageerd op de opmerkelijke situatie. Ze legt uit dat zij en haar man op een houtje moesten bijten vanwege hun lage inkomsten uit het lerarenvak. Ze verdienden naar eigen zeggen zó slecht, dat ze amper nog voor hun kinderen konden zorgen. Onlyfans leek het uitgelezen middel om wat extra geld binnen te halen.