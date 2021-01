Man die nog vijf jaar cel moet uitzitten in Helmond opgepakt

Binnenland

Zes winkels in Amsterdam gesloten wegens faciliteren drugshandel

Burgemeester Femke Halsema heeft vrijdag zes winkels in Amsterdam per direct en voor onbepaalde tijd gesloten, omdat er in de panden drugshandel werd gefaciliteerd. In de souvenir- en tabakswinkels op de Nieuwendijk in het centrum werden volgens de politie op grote schaal spullen verkocht waarmee ha...