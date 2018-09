Politiecontrole zorgt voor file

Volgens de VID weigert de regiopolitie te stoppen met de controle.

De politie laat weten dat de controle ruim van tevoren is ingepland, er voldoende waarschuwing is geweest voor de weggebruiker middels informatiepanelen. Bovendien zegt een woordvoerder dat er iedere dag file staat op de A27 richting Almere. "Zo kunnen we nooit een controle uitvoeren." De VID bestrijdt deze uitspraak. De dagelijkse file bij de Stichtsebrug is nooit zo lang.

Tegen 18.00 uur was de file inmiddels gegroeid tot ruim tien kilometer. Het verkeer rijdt langzaam vanaf Bilthoven tot Huizen. De politie laat weten dat de controle bij verzorgingsplaats Eemakker nog tot 21.00 uur zal duren. Morgen zal de controle worden geëvalueerd.