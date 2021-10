Hartverwarmende foto van brandweer die gered meisje boek voorleest

Opgebiecht

’Ik kocht snel een nieuw muisje, in de hoop dat mijn zoontje niets doorhad’

In de rubriek ’Opgebiecht’ vertellen lezeressen anoniem hun geheimen. In het kader van Dierendag delen we een incident dat eerder op een Dierendag plaatsvond. „Het was namelijk de ochtend waarop hele dierenhokken mee naar school werden gesjouwd, en dus ook het hok van onze muizen Puck en Mosy. Of ee...