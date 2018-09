'Natuurakkoord ook goed voor werkgelegenheid'

Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde natuurpact, waarbij Dijksma het beheer en ook de realisatie van het natuurnetwerk, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in handen legt van de provincies. ,,Alleen al het inrichten van nieuwe natuur is goed voor zeker 1000 arbeidsplaatsen'', aldus Dijksma. Uit onderzoek dat in opdracht van de provincies is uitgevoerd, blijkt verder dat activiteiten die kunnen plaatsvinden als beperkingen voor bedrijven in of bij natuurgebieden worden weggenomen, 40.000 extra banen in bijvoorbeeld wegenbouw, industrie en landbouw kunnen opleveren.

Volgens het woensdag gepresenteerde akkoord wordt de grond die het Rijk al eerder kocht voor natuurdoelen overgedragen aan de provincies. Tot en met 2017 is 800 miljoen euro beschikbaar, daarna structureel 200 miljoen euro per jaar. Wel kan 100 miljoen euro die voor 2014 en 2015 was gereserveerd pas in 2016 en 2017 worden uitgegeven. Dijksma: ,,We temporiseren want het gaat economisch niet heel goed. Maar we doen wat we hebben beloofd. Het is bijzonder dat een bedrag naar achteren schuift, maar later wel terugkomt.'' Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde in Gelderland, zal er net als de natuurgroeperingen op blijven letten dat ,,van afstel geen uitstel komt''.

Het plan om natuurbeheer een taak van de provincie te maken, is in gang gezet door het vorige kabinet. Provincies en natuurorganisaties kwamen in het geweer omdat oud-staatssecretaris Henk Bleker ook fors bezuinigde op het geld dat de provincies voor de natuurtaken kregen. Van Dijk en ook Marc van den Tweel (Natuurmonumenten) gaven aan dat na alle rumoer de neuzen weer dezelfde kant op staan. ,,De rust is weergekeerd. We kunnen voort met het realiseren van de mooie natuur.’’

Lutz Jacobi (Tweede Kamerlid PvdA) reageert blij. ,,Dit kabinet heeft weer groene vingers en dat wordt nu concreet.’’