Dode na woningbrand in Haarlem

Een melding van de brand kwam rond 18.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Ongeveer een uur later was het vuur onder controle, maar toen was het voor het slachtoffer al te laat. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Volgens omstanders en lokale fotografen zou er ook iemand zijn aangehouden, maar de politie kan dat niet bevestigen. „Op dit moment kan ik er verder niets over zeggen”, aldus een woordvoerster dinsdagavond tegen De Telegraaf. Later op de avond of woensdag wordt er meer bekendgemaakt.

Tips? Stuur een berichtje naar onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 - ook voor het sturen van foto’s en video’s.