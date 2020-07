Twee aanhoudingen om dode na woningbrand Haarlem

Een melding van de brand in de woning aan de Romolenstraat kwam rond 18.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Ongeveer een uur later was het vuur onder controle, maar toen was het voor het slachtoffer al te laat.

„Onderzoek heeft uitgewezen dat de overleden persoon door een misdrijf om het leven is gekomen. Onderzoek loopt”, aldus de politie. Er zijn twee verdachten aangehouden.