Wii Sports krijgt HD-release op Wii U

Wii Sports was oorspronkelijk een collectie sportspellen die zaten gebundeld bij de spelcomputer zelf. Nu worden tennis, bowlen, honkbal, golf en boksen in een nieuw HD-jasje gestoken met Wii Sports Club.

In eerste instantie zijn alleen de tennis- en bowlingspelletjes beschikbaar voor €9,99 per stuk. Beide lanceren op 7 november in de eShop. De rest van de spellen lanceert in de maanden daarna, aldus Nintendo. Ook heb je de mogelijkheid om voor €1,99 een 'Day Pass' te kopen, waarmee je toegang krijgt tot alle games, voor 24 uur lang.

Bij het downloaden ontvangen gamers eenmalig een 'Trial Pass.' Deze kunnen ze aan vrienden geven, zodat die de games een dag lang kunnen uitproberen. Naast online multiplayer is er ook ondersteuning voor Miiverse. Wii MotionPlus is een vereiste. Dit is een uitbreiding voor de Wii afstandsbediening, die zorgt voor een extra accurate besturing. Ook is er de mogelijkheid om online clubs te starten en het op te nemen tegen andere teams.