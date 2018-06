Beyoncé aangevallen door fan

Bey is in Zuid Amerika met haar The Mrs. Carter Show. Tijdens haar optreden in Sao Paulo trok een extreem enthousiaste shirtloze fan de superster het publiek in toen ze op haar hurken zat te zingen.

Gelukkig was de beveiliging er snel bij en kon Bey opstaan en doorzingen. De zangeres nam daarna zelfs uitgebreid de tijd om een rel te voorkomen. Toen er een opstootje leek te ontstaan stopte ze met zingen en riep: "Het is oké, het is oké ", waarna ze de man naar zijn naam vroeg en zei: "Ik hou ook van jou".