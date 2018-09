Jongste vaarbewijshouder ooit

Op zaterdag 14 september is Mathijs geslaagd voor het vaarbewijs I, met een prima score van 65 punten. Hij volgde de theorielessen bij Vaarschool Albatros in Hoorn. Het vaarbewijs is tegenwoordig moeilijker dan enkele jaren geleden, de vraagstelling is anders en er wordt meer inzicht verreist. Mathijs meldde zich enkele maanden geleden aan samen met zijn vader voor de cursus.

Geen spijt

Hoofddocent Coen Cromjongh zag alleen deelname aan de cursus van de vader zitten, maar liet zich uiteindelijk ompraten om ook de zoon als cursist mee te laten doen. Daar had ´ie geen spijt van.,,De jongen had de sommetjes voor het berekenen van brughoogtes bijvoorbeeld nog sneller door dan zijn vader´´, zei Cromjongh dinsdag tegen de Telegraaf Vaarkrant.

Lachend

De vader van Mathijs bevestigde gisteren lachend dat dat klopte. Overigens duurt het voor Mathijs nog acht jaar voordat hij mag varen, het concreet besturen van een schip tot 25 meter lengte mag pas gebeuren als een schipper achttien jaar of ouder is.