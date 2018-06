Starbucks vraagt klant geweer thuis te laten

Howard Schultz, topman van Starbucks, deed de oproep omdat er het afgelopen halfjaar meer mensen de koffiewinkels met geweren binnenkwamen. Dat zorgde vaak voor veel onrust en verbijsterde reacties van klanten en personeel. ,,Onze winkels zijn er om mensen een ongestoord en veilig verblijf te bezorgen'', aldus Schultz in een open brief.

Voor Starbucks betekent dit een koerswijziging. Het beleid van het bedrijf was altijd dat mensen vrij waren om hun geweren mee naar binnen te nemen. Schultz benadrukt dat van een verbod nu geen sprake is, zijn oproep is een dringend verzoek. ,,Ik ben niet bang dat we hierdoor klanten verliezen, het is het beste besluit voor ons bedrijf'', aldus de topman.

Starbucks heeft bijna 7000 koffiewinkels in de VS.