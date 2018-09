Uitslag Stelling: Genoeg is genoeg

Ruim de helft van u is het eens met de Stelling. Daarentegen vindt 44 procent dat bezuinigingen in deze crisistijd op geen enkel ministerie te vermijden zijn, dus ook niet bij Defensie. Deze week maakte minister Hennis (Defensie) bekend dat Nederland 37 Joint Strike Fighters gaat aanschaffen. Ze vertelde daar ook bij dat wederom flink in het budget van de krijgsmacht gesneden gaat worden. Bovenop de eerder aangekondigde 12.000 banen zullen nog eens honderden banen verloren gaan.

Zorgen

Velen van u maken zich daar zorgen over. „Genoeg is genoeg. Hebben we niet geleerd van het verleden?” Daarmee doelend op de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog toen de Nederlandse krijgsmacht buitengewoon zwak was.

Ook andere respondenten wijzen hierop. „Bezuinigen op Defensie in tijden van crisis is een kapitale en historische fout. In de jaren dertig dachten Nederlandse politici ook dat ons niets kon overkomen en werd de krijgsmacht kapot bezuinigd. Hoe dat is afgelopen weten we allemaal. Dat heet struisvogelpolitiek.”

„De veiligheid van Nederland is in het geding als onze krijgsmacht niet meer slagvaardig is. En zeg nou zelf: je huis beveilig je toch ook niet met een chihuahua.”

Er zijn echter ook tal van deelnemers die het een goed plan vinden om het hele defensieapparaat te ontmantelen. „We leven in 2013. Het hele idee van een leger is hopeloos achterhaald.” „We hebben helemaal geen vijanden”, zegt iemand hoopvol. Anderen vinden dat de land- en luchtmacht het beste opgedoekt kunnen worden. „Versterk de marine. Je moet doen waar je goed in bent.”

Het lidmaatschap van de NAVO wordt door enkelen van u belangrijk gevonden. „Zonder proportionele inbreng in de NAVO ondermijnt Nederland de Europese solidariteit en daarmee verzwakt onze internationale positie. Bovendien hebben we onze verplichtingen en daar moeten we aan voldoen.”

Overschrijding

Een derde van de deelnemers staat achter de keuze van de bewindsvrouw voor het gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter. Het hadden er wat u betreft trouwens wel wat minder gemogen dan de 37 die zijn aangekocht. „Dan hadden er wat mensen hun baan kunnen houden. U gelooft er overigens niet veel van dat de aanschaf van de JFS binnen het gereserveerde budget van 4,5 miljard zal blijven. „Zoals gewoonlijk zal er op termijn wel weer sprake zijn van een overschrijding.”

Minister Hennis denkt de verschraling van de troepen op te kunnen vangen door betere samenwerking, nationaal en internationaal. Zeventig procent van u zegt daar niets van te geloven. Ook zal het Nederlandse leger meer gebruik maken van spullen van de Belgische, Duitse en Engelse collega’s. Dat zal nog niet zo eenvoudig zijn, denkt de helft van u. „Nederlandse militairen krijgen zo veel te veel te maken met verschillende soorten materieel.”

Iemand waarschuwt tot slot: „Er moet juist flink in het leger worden geïnvesteerd. De wereld staat in brand en in zo’n situatie moet je niet afhankelijk zijn van anderen.”