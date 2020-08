’Wetsvoorstel corona-app niet voor 1 september afgerond’

Het kabinet ging vrijdag akkoord met het wetsvoorstel, dat een wettelijke grondslag geeft aan de nieuwe app, die mensen moet waarschuwen als zij in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Er staan onder meer bepalingen in over een betere bescherming van persoonsgegevens en een verbod op misbruik van de app. Ook is vastgelegd dat het gebruik van de app vrijwillig is en dat een verplichting ook niet kan worden opgelegd door bijvoorbeeld werkgevers. Er staat een boete op overtreding.

Aanvankelijk vond De Jonge dat de CoronaMelder onder de Wet publieke gezondheid (Wpg) zou kunnen vallen, maar de Autoriteit Persoonsgegevens vond dat de corona-app juridisch een steviger basis nodig had. De Kamer is het daarmee eens. De tijdelijke wet voor de app wordt toegevoegd aan de bestaande wet.

Tweede golf

De Kamer bepaalt zijn eigen agenda. Wel kan een begin worden gemaakt, zoals met een schriftelijke vragenronde, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Het lijkt hem beter de wet zorgvuldig te behandelen en ietsje later in voeren, dan af te raffelen en dat dan later mogelijk blijkt dat het niet goed genoeg is. Hij ziet wel de noodzaak van een snelle invoering in verband met een mogelijk tweede coronagolf. De app ondersteunt de GGD met de onderzoeken naar contacten van mensen die met het virus besmet blijken te zijn.

De Eerste Kamer moet zich eveneens nog over de wet voor de CoronaMelder buigen. Ook dat kan snel als het nodig is.

Naast deze wet is er ook nog een tijdelijke Covid-19-wet in voorbereiding. Deze wet moet een juridische basis geven aan de huidige coronamaatregelen die zijn genomen op basis van de Wet publieke gezondheid.

