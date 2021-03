Kalkoen richt ravage aan bij tandartsbezoek: ’Dacht aan een aardbeving’

De tandarts van dienst in Fair Oaks zegt tot het bezoekuur van de kalkoen een normale dag te hebben gehad. De vogel kwam plotsklaps via het (gesneuvelde) dubbele raamwerk naar binnen, schrijft The New York Post.

„Ik dacht eerst aan een aardbeving”, zegt een leidinggevende over het lawaai van de klap. Ze zag het beest in de wachtkamer wild om zich heen slaan en krabben tegen de muur. De schade in de ruimte is aanzienlijk. Zo vloog er glaswerk in de stoelen: de kamer moet ook flink gereinigd worden. „Ik dacht dat het geraakt was door een auto. Er was geen beginnen aan om ’m als amateur te vangen.”

Spiegelbeeld

De ingeschakelde dierenambulance maakte orde op zaken en ving het beest. Een dierenexpert zegt dat de kalkoen mogelijk een eigen weerspiegeling van zichzelf zag in de ramen en daarvan schrok.