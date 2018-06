Oostenrijkse schutter nog altijd omsingeld

De politie houdt de aan alle kanten ommuurde boerderij sinds ongeveer 7 uur in de ochtend omsingeld. De omgeving is afgesloten. De politie bevestigde dat de man voortdurend op de agenten schiet. Hij zou wapens hebben die op grote afstand een kogelwerend vest kunnen doorboren.

Familieleden van de man hebben op verzoek van de politie geprobeerd hem te bereiken, maar de man neemt zijn mobiele telefoon niet op.

Het drama begon toen twee politieagenten de man wilden aanhouden in de nacht van maandag op dinsdag aan in een bos bij het dorp Annaberg in de deelstaat Neder-Oostenrijk. De 55-jarige zou zich al jaren schuldig maken aan stroperij,

Toen ze hem wilden controleren, sloeg de man op de vlucht en schoot op de agenten. Een van hen raakte ernstig gewond en stierf 2 uur later in het ziekenhuis. Toen ambulancebroeders de gewonde agent wilden verzorgen, schoot de man op hen en doodde de chauffeur van de wagen.

De vermeende stroper vluchtte te voet en stuitte enkele kilometers verder weer op een politiewagen. Hij schoot een van de agenten dood en dwong de ander hem naar zijn boerderij in het district Melk te vervoeren. Agenten vonden in de politiewagen het lijk van hun gegijzelde collega.