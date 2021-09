Enorme neushoornkop gevonden op straat in Pennsylvania

De politie onderzoekt de merkwaardige vondst en gaat ervanuit dat het om een authenthiek exemplaar gaat. De kop - mogelijk meer dan vijftig jaar oud - is van de straat weggehaald. De opvallende verschijning weegt zo’n 45 kilo.

Er zou intussen een video zijn opgedoken waarin een man is te zien die met een karretje de kop achterlaat op straat. De politie zoekt nog naar meer getuigen en leest camerabeelden uit.

In sommige gevallen is het bezit en de verkoop van opgezette dieren strafbaar. Een speciaal team voor natuurbehoud in Pennsylvania is in de kwestie gedoken en houdt de kop van de neushoorn in bewaring. Ook is contact opgenomen met dierentuinen in de wijde omgeving die mogelijk meer weten.