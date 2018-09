Biesheuvel: ´Zo snel mogeljik een grote achterban´

Deze leden van het eerste uurwaren exclusief uitgenodigd om de allereerste bijeenkomst van ONL in Den Haag bij te wonen. Op deze ochtend ontstonden er direct nieuwe plannen. Zoals het idee om een soort Nieuwe Nederlandse Middenstandsbank voor kleine ondernemers op te richten. ,,Dit zou kunnen met de 600 miljoen euro die het kabinet aan bankbelasting heeft opgehaald. Met dat kapitaal kunnen miljarden aan kredieten worden verstrekt”, aldus Hans Biesheuvel.

De reden voor zijn vertrek als voorzitter van MKB Nederland was dezelfde als die om ONL op te richten, legt hij uit ,,Ik wil iets voor ondernemers doen, niet voor branche-organisaties. Nu kan ik veel beter doen waar ik goed in ben, namelijk de stem van ONL met kracht laten horen. Daar heeft het veel te lang aan ontbroken.”

Het concept is helder, legt Biesheuvel uit. ,,Zo snel mogelijk een zo groot mogelijke achterban bij elkaar zien te krijgen van ondernemers die bij ons hun ideeën aandragen, bijvoorbeeld via het ondernemerskompas op de website. Met die ideeën gaan we aan de slag en zoeken we aansluiting bij de overheid en de politiek. Ik heb daar intussen met tal van mensen gesproken en proef best wel bewustwording dat ze ons hard nodig hebben. Wij gaan met zulke goede plannen komen dat ze wel naar ons móeten luisteren. Maar daar willen we wel wat voor terug: versoepeling van het ontslagrecht, lagere lasten, meer tempo en meer transparantie. Dat is de grootste uitdaging waar we nu voor staan. Dus moeten we nu de mouwen opstropen, starten, canvassen en gas geven.”