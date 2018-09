Paniek bij Defensie: Faillissement dreigt!

Daarvoor waarschuwt voorzitter Anne-Marie Snels van de militaire vakbond AFMP. De nieuwe bezuinigingsronde van bijna 350 miljoen is de tweede in korte tijd. In 2011 werden al 12.000 arbeidsplaatsen geschrapt. ,,Je kunt niet reorganisatie op reorganisatie stapelen en verwachten dat mensen gemotiveerd blijven en het vertrouwen in de defensietop houden. Onze leden zijn ernstig teleurgesteld in de leiding en de politiek. De lopende reorganisatie leidt nu al tot forse onderbezetting (teams niet op sterkte), een tekort aan materiële uitrusting, en de opleiding komt onder druk te staan. Bij een nieuwe bezuiniging zullen die gevolgen nóg groter zijn. We vragen topprestaties van de vrouwen en mannen van Defensie, terwijl er hard wordt bezuinigd. Dat gaat niet samen.”

In de troonrede benadrukte koning Willem-Alexander juist het belang van een sterke krijgsmacht. ,, Het recente geweld en de humanitaire noodsituatie in Syrië onderstrepen de noodzaak van een internationale rechtsorde met een sterke nadruk op het humanitaire recht", zo zei hij. ,,Onveiligheid en instabiliteit in kwetsbare regio's beïnvloeden onze vrijheid, veiligheid en welvaart. Dit vraagt om een krijgsmacht die op zijn taken berekend is en die in Nederland en het buitenland kan opereren om de belangen van ons land veilig te stellen.”

Snels vindt dat niet te rijmen met de aangekondigde bezuinigingen. ,,Fors schrappen op Defensie betekent dus ook dat de nationale veiligheid in het geding komt. De grote vraag is of er nog wel voldoende goed opgeleide manschappen en goed materieel beschikbaar zijn om in noodsituaties, bij rampen of een terroristische aanval, adequaat op te treden. Vierduizend mensen zouden klaar moeten staan om onze nationale veiligheid te waarborgen. Die mensen hebben we straks niet meer.”