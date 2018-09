ADO - Vitesse nu 2 oktober

De wedstrijd in Den Haag begint om 15.30 uur. Dat heeft te maken met het feit dat 's avonds ontmoetingen plaatsvinden in de Champions League. Wedstrijden in nationale competities die op dezelfde dagen worden gespeeld moeten tenminste een half uur voor het begin van de duels in de toernooien van de UEFA zijn afgelopen. Om 18.00 uur staat is de confrontatie CSKA Moskou - Pilzen geprogrammeerd.

Vitesse zegt onder protest met het aanvangstijdstip akkoord te zijn gegaan. „Voor supporters en sponsoren die het duel willen bijwonen is 15.30 uur bijzonder ongelukkig.” Fans die al een kaart hebben maar niet naar Den Haag gaan, krijgen het volledige aankoopbedrag terug.