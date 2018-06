Leegloop bij Burnout-maker

Vorig jaar bracht Criterion Need for Speed: Most Wanted op de markt. Ongeveer 65 teamleden hebben daarna de overstap gemaakt naar Ghost Games, een studio van uitgever Electronic Arts.

Designer Alex Ward laat via Twitter weten niet bij de pakken neer te zetten. Het kleine Criterion-team is nog springlevend en wordt door Electronic Arts ondersteund bij een nieuwe game. Dat betreft overigens geen racer. Na jaren van racespellen ontwikkelen was de tijd rijp voor iets compleet anders, aldus het team. Wat dat precies mag zijn, is nog niet bekend.