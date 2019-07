Barbecueën in eigen tuin verboden in Bunnik

„De laatste tijd is het erg droog en inmiddels gaat de droogte gepaard met hoge temperaturen. Ook de komende dagen blijft het erg heet. Daarom is het brandrisico verhoogd naar Fase 2. Dat betekent dat er een verhoogde kans op een snel uitbreidende brand is en er extra maatregelen nodig zijn”, aldus de gemeente op de website.

In de hele gemeente is het verboden om te stoken. Het verbod geldt ook voor mensen en bedrijven die een vergunning hebben om bijvoorbeeld snoeiafval te verbranden. Roken en open vuur in natuurgebieden zijn eveneens verboden.