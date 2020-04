Farmers Defence Force: ’Stop uitverkoop platteland’

Afgelopen vrijdag maakte Schouten de kabinetsaanpak voor de stikstofcrisis bekend. Naast 1,3 miljard euro om veebedrijven op te kopen, wil ze toestaan dat een deel van de stikstofrechten van die stoppers elders wordt gebruikt, ook buiten de landbouw.

’Niet lijdzaam toekijken’

Maar het stuit FDF tegen de borst dat de landbouw op die manier stikstofrechten inlevert ten gunste van de industrie, onder het voorwendsel dat de natuur er beter van wordt. FDF-bestuurder Jeroen van Maanen, stelt dat de boerenorganisatie daarbij „niet lijdzaam gaat toekijken”.

De FDF meent een juridische stok te hebben om mee te slaan. Zo dreigt met een overgang van stikstofrechten van landbouw naar industrie de uitstoot van fijnstof flink toe te nemen. Het risico is aanzienlijk dat Nederland dan boven de Europese NEC-uitstootnormen voor fijnstof uitkomt, waarschuwt de organisatie.

Fijnstof

Van Maanen: „Ammoniak is de vorm van stikstof die vrijkomt in de veehouderij. Daar komt tegelijkertijd amper fijnstof bij vrij. De industrie daarentegen stoot voor elke ton stikstof wel twintig keer zoveel fijnstof uit als de landbouw. Verkeer zeker zes keer zoveel. Dat betekent dat een overgang van stikstofrechten van landbouw naar industrie voor een veel groter fijnstofprobleem zal zorgen. Als ik zou moeten kiezen tussen slapen in een stal met vijf koeien of met vijf draaiende auto’s, dan weet ik het wel.”

Risico’s

Minister Schouten erkent in haar brief, in bedekte woorden, de risico’s voor het platteland, vanwege de stikstofrechten die kapitaalkrachtige andere bedrijven nodig zullen hebben voor nieuwe initiatieven. „Het opkopen van veehouderijbedrijven vanwege de stikstofruimte, mag niet leiden tot een ongerichte en ongecontroleerde uitkoop van het platteland”, schrijft de bewindsvrouw. Ze wil dat provincies erop toezien dat dit niet zal gebeuren.