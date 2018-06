Digitale verkoop Final Fantasy XIV hervat

Die serverproblemen zijn nu veelal verleden tijd. Daar waar spelers in het begin tijdenlang helemaal niet konden inloggen, hoeven ze nu slechts af en toe eventjes in de wachtrij te staan voor ze de wereld in worden gelaten. Square Enix heeft drie extra servers ingezet, waardoor de spelersaantallen beter worden gespreid. Zo kunnen meer mensen tegelijkertijd spelen dan voorheen.

A Realm Reborn is de tweede lancering van Final Fantasy XIV, na een dramatische eerste poging in 2010. Regisseur Naoki Yoshida verontschuldigde zich persoonlijk voor de problemen van de afgelopen tijd: hij had het enthousiasme voor A Realm Reborn te laag ingeschat, wat leidde tot overvolle servers.