Say cheese

Er zijn meer dan 220 activiteiten te ondernemen bij onder meer musea, fotostudio’s, fotospeciaalzaken, bibliotheken, boekhandels en dierentuinen. Er staan tentoonstellingen, workshops, cursussen en allerlei leuke gezinsuitjes op het programma.

Zo opent Stadsarchief Amsterdam de tentoonstelling Studio Merkelbach met bijzondere familieportretten van 1930 tot 1969. Museum Het Valkhof organiseert de fotowedstrijd ‘Portret in portret’. Bezoekers worden uitgedaagd om een familieportret te maken met één van de collectiestukken als achtergrond.

Fotostudio's en musea nodigen het publiek uit voor workshops, zoals ‘Fotograferen als Rembrandt’ in het Rijksmuseum en 'Kijk! Mijn familie' bij FotoLokatie in Utrecht. Dierenparken organiseren foto-activiteiten voor jong en oud. De Hogeschool van Amsterdam heeft eerstejaars studenten van de opleiding Communicatie de opdracht gegeven hun familie te portretteren met als resultaat een bijzondere expositie.

Verdieping op het thema is te vinden tijdens het symposium 'Kijk! Mijn Familie' op 26 september in Paradiso of tijdens de themadag Familiealbum op 21 september in het Fotomuseum Den Haag.

Het totale overzicht is te vinden op de website van Fotoweek www.defotoweek.nl.