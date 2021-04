Stel treft giftige slang in sla van Aldi: ’Schrok me kapot’

White raakte naar eigen zeggen behoorlijk in paniek. „Ik schrok me kapot toen ik een tong uit de bek zag komen, en bedacht me dat het wel een slang moest zijn. Wormen hebben geen tong.”

De slang blijkt een Hoplocephalus te zijn, een giftige soort. Hoe de slang in de sla terecht is gekomen, is niet bekend. Het lijkt erop dat het gekoelde transport van de sla ervoor heeft gezorgd dat de slang verlamd raakte, totdat Alex de sla kocht bij de Aldi en meenam naar huis.

Alex en zijn vriendin hebben de slang in een plastic bak gedaan, om te voorkomen dat het dier zou ontsnappen. Medewerkers van de dierenbescherming hebben de slang uiteindelijk meegenomen.

Supermarktketen Aldi doet onderzoek naar het voorval.