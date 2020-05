OM: duo sprak over ’cupcakes’ en ’voetbal kijken’, maar bedoelde bommen en IS-video

Shahram K. en Sahand I. (35 en 22) werden door de Dienst Speciale Interventies opgepakt. Ⓒ Regio15

Rotterdam - In afgeluisterde gesprekken hadden twee Zoetermeerders het over ’cupcakes’, maar ze bedoelden waarschijnlijk explosieven. Shahram K. en Sahand I. leken hard op weg om een bomaanslag te plegen in Nederland. Het tweetal blijft voorlopig vastzitten in afwachting van hun rechtszaak, besliste de rechter woensdag.