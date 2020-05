Zoetermeerse terreurverdachten voor de rechter

De beide mannen (35 en 22) werden afgelopen najaar nauwlettend in de gaten gehouden terwijl ze via Telegram de eerste stappen zetten op weg naar een aanslag. Zo schaften ze illegale Cobra 6- vuurwerkbommen aan en antistatische schoenen, die onmisbaar zijn om een bom te bouwen zonder voortijdig de lucht in te gaan. Ze spraken met een vertrouweling over autobommen en tijdklokmechanismen, alleen wisten ze niet dat deze man een politie-infiltrant was. Hoewel het tweetal een aanslag aan het voorbereiden waren, is Nederland niet in gevaar geweest, benadrukte justitie tijdens een vorige zitting.

Het duo werd door de zwaar bewapende Dienst Speciale Interventies opgepakt. Shahram werd klemgereden in Den Haag, Sahand werd in zijn ouderlijk huis in Zoetermeer van het bed gelicht. Bij de mannen werd een werpbijl en een dolk gevonden.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is in de rechtbank Rotterdam.