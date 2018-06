Dit doemscenario schetsten internationale financiële experts gisteren op een bijeenkomst in Brussel. In de plannen van de EU voor een bankenunie is dit pas in 2018 voorzien.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik