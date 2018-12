A73 bij Wijchen dicht na ongeval

De A73 (Maasbracht-Nijmegen) is dinsdagochtend bij Wijchen afgesloten geweest vanwege een ongeval. Een auto raakte even voor acht uur van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand, meldde de VerkeersInformatieDienst (VID). Een traumahelikopter is ingezet. Tegen kwart voor 9 was de weg weer vrij en loste de ongeveer 10 kilometer file daarachter op. De bestuurder van de auto, een 20-jarige man uit Deventer, is onderzocht in het ziekenhuis. Hij mankeerde niets, aldus een politiewoordvoerder.