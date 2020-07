Financiële teugels voor gemeenten gevierd

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) bespreekt die mogelijkheid met de toezichthouder. Ook wil de D66-bewindsvrouw de indieningstermijn voor de gemeentebegrotingen wat oprekken, zodat noodlijdende gemeenten meer tijd krijgen op de financiën op orde te krijgen. Het kabinet werkt bovendien aan een tweede steunpakket voor gemeenten om de ergste acute nood te lenigen. Onder druk van de Tweede Kamer wil de minister gemeenten tegemoetkomen, al waren haar toezeggingen erg voorzichtig. „Ik ga dat gesprek voeren. Ik wil eerst zeker weten of het ze helpt.”

De Tweede Kamer tikte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) op de vingers omdat ze nu volgens kritische Kamerleden onvoldoende doet om gemeenten in nood tegemoet te komen. De Kamer maant tot haast, omdat wethouders het niet langer zeggen te redden. Maar de minister wil eerst ’een goed beeld’ hebben. Dat verwacht ze pas in augustus.

Gemeenten luiden nu al massaal de noodklok omdat ze door de coronacrisis in financieel zwaar weer zijn beland. De Kamer eist dat Ollongren snel met een oplossing komt en met gemeenten in gesprek gaat. „Ga even niet naar een aardgasvrije wijk, maar ga eens langs bij wat gemeenten om te praten over de problemen”, zegt VVD-Kamerlid Van den Bosch.

Ook vanuit het CDA klinkt verwondering over de houding van de minister. CDA-Kamerlid Van der Molen vindt een brief waarin Ollongren stelt dat het wel meevalt met financiële problemen niet te rijmen met de noodkreet die hij de afgelopen dagen vanuit gemeenten heeft ontvangen. „Heeft de minister wel een goed beeld?”

Partijen van links tot rechts zijn het erover eens dat de hoge kosten zo snel mogelijk moeten worden gecompenseerd en dat er een structurele oplossing moet worden gevonden voor geldnood. „Wethouders staan op het punt om te stoppen, omdat het niet meer kan”, zegt SP-Kamerlid Van Raak. „Ze redden het al niet meer, terwijl de grootste problemen nog moeten komen.”

Gemeenten zijn door de coronacrisis in financiële problemen geraakt en dreigen de rekening door hogere belastingen bij de burger te leggen. Ook gaan ze mogelijk snoeien in de dienstverlening. Ruim honderd gemeenten trokken deze week aan de bel omdat het water ze aan de lippen staat. In een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Tweede Kamerleden stellen zij dat er snel een structurele oplossing moet komen.

De VNG herkent de problemen. „De financiële positie van gemeenten was al nooit goed, maar is door de coronacrisis nog meer verslechterd”, zegt een woordvoerster. Ollongren wijst erop dat lokale en regionale overheden al met 566 miljoen euro zijn gespekt om de gevolgen van corona te compenseren.