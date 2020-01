Achttien doden door crash militair transportvliegtuig in Soedan

Het toestel zou zijn neergestort op zo’n 10 kilometer van de luchthaven van El-Geneina in deelstaat West-Darfur, die grenst aan Tsjaad. Dat gebeurde volgens het leger zo’n 5 minuten na het opstijgen. De woordvoerder zegt dat zeven bemanningsleden, drie rechters en acht burgers zijn omgekomen, onder wie ook vier kinderen.

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekendgemaakt. In Soedan worden nog veel oude vliegtuigen gebruikt die zijn gebouwd in de Sovjet-Unie.

Hulporganisatie Rode Halvemaan meldt dat het vliegtuig patiënten naar hoofdstad Khartoum vervoerde. Zij waren gewond geraakt bij de strijd tussen etnische groepen in het gebied. Er zouden meerdere woningen in vlammen zijn opgegaan in El-Geneina. Het leger stuurde versterkingen naar het gebied om de orde te herstellen.

De strijd heeft het leven gekost aan zeker 48 mensen. Ook raakten volgens de hulporganisatie 241 personen gewond. Een vrouw vertelde dat ze was weggevlucht uit een vluchtelingenkamp nadat aanvallers daar tenten in brand hadden gestoken. „We hebben geen eten en bezitten alleen nog de kleren die we dragen. De grond lag bezaaid met lichamen.”