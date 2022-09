Speciaal plan voor dood Elizabeth in Schotland: Operatie Eenhoorn

De koningin verblijft jaarlijks drie maanden in het kasteel en daarom zijn voor de eventualiteit van haar overlijden daar speciale voorbereidingen getroffen. Die lekten drie jaar geleden uit via de Schotse krant The Herald.

De plannen behelzen onder meer dat Elizabeth wordt opgebaard in Holyroodhouse, een paleis in Edinburgh dat als haar officiële Schotse residentie geldt. Daarna zou haar kist naar de kathedraal op de Royal Mile worden vervoerd, om tenslotte vanaf het centrale station Waverly per koninklijke trein langs de oostelijke kustlijn naar Londen te worden gebracht.

De koninklijke begrafenis zou tien dagen na het overlijden van de koningin plaatsvinden.

De Schotse autoriteiten houden er rekening mee dat honderdduizenden mensen naar Holyroodhouse zouden komen om afscheid te nemen van Elizabeth, de enige vorst die veel Britten hun hele leven gekend hebben.