CPB: wereldhandel trekt aan

Het CPB verwacht dat de voor Nederland relevante wereldhandel in 2014 met 3,75 procent toeneemt, na een plus met 1,5 procent dit jaar. Samen met het verwachte voorzichtige herstel in de eurolanden moet dat ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandse export volgend jaar met 4,25 procent groeit. Dat is beter dan in 2013, maar nog altijd onder het langjarig gemiddelde van zo'n 6 procent per jaar.

De groei komt voor een belangrijk deel door de wederuitvoer, het doorsluizen van goederen uit andere landen. Die neemt in 2014 naar verwachting met 5 procent toe, voor de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen wordt een stijging met 3,5 procent voorzien.