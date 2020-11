OM: tbs met dwang voor doodsteken hardlopende Hidde Bergman

De officier nam de diagnose van de psychiater en psycholoog over die concludeerden dat Milton T. volledig ontoerekeningsvatbaar is. Hij lijdt aan schizofrenie en handelde onder invloed van een psychose die gepaard ging met wanen en hallucinaties over vreemde energieën die zijn lichaam en geest overnamen. Als reactie daarop werd hij agressief en boos en richtte hij al zijn woede op Hidde Bergman. Met fatale gevolgen.

Volgens de officier was Bergman een volkomen willekeurig slachtoffer. ,,Dit kon iedereen overkomen. Het overkwam Hidde Bergman, een jongeman van 27 die na enkele tegenslagen zijn leven net weer op orde had.”

Opwelling

Milton T. handelde in een opwelling, zegt de officier. Er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat hij al van plan was om Bergman te doden, ook al werden er in de woning van de verdachte aantekeningen en op zijn telefoon spraakberichten gevonden waarin hij onder meer zei: I will kill again.”

Het moordwapen is nooit teruggevonden. Wel lag er op het Jaagpad langs het Reitdiep waar het drama zich afspeelde een foedraal waarin het mes moet hebben gezeten. Dat lag 28 meter van de plek waar Hidde Bergman in elkaar zakte. Aan de binnenkant zat het dna van Milton T., die enkele weken eerder bij de Action 3 keukenmessen kocht.