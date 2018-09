Een vrachtwagenlading kaviaar is in de nacht van zondag op maandag verloren gegaan door een ongeluk. De truck met oplegger kwam in een greppel langs de A28 in Drenthe terecht. Waarschijnlijk was de chauffeur achter het stuur in slaap gevallen. Dat meldde de politie, die niet kon aangeven hoeveel de kaviaar zou kosten.