Drukte verwacht door actie bij pomp Hoogeveen

Klok kreeg landelijke bekendheid door zijn verzet tegen het verbod op alcoholverkoop op tankstations. Hij lokte een proefproces uit, maar verloor dat en ging in hoger beroep. Nu verzet hij zich tegen de hoge accijnzen op brandstoffen, waardoor vooral tankstations in grensgebieden in de knel komen omdat automobilisten over de grens gaan tanken.

Met een groot aantal koeien langs de A28 prijst Klok zijn actie aan. De koeien zijn bestempeld met de woorden 'Aktie' en 'Klok'.