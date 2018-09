Nepagent plundert rekening bejaarde (89)

De dader belde eind juni zijn slachtoffer op met de smoes dat hij van de politie was en dat hij een collega bij hem langs zou sturen om zijn bankpas op te halen. Dat was zogenaamd nodig in het kader van een forensisch onderzoek. De oudere man moest de pas in een enveloppe klaarleggen met aan de binnenkant de pincode genoteerd. Hoewel ietwat achterdochtig, laat de bewoner zich toch overhalen.

Niet veel later staan er twee mannen voor de deur om de enveloppe op te halen. Ze laten nog een identificatiepasje zien aan de slechtziende hoogbejaarde Amsterdammer en gaan er dan vandoor, linea recta naar een pinautomaat waar ze voor duizenden euro’s opnemen.

Een van de daders is daarbij gefilmd. De politie hoopt dat mensen hem herkennen.