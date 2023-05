Amerikaan redt twee peuters uit auto vlak voordat hij in vlammen op gaat

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

Arizona - Een man in de Amerikaanse staat Arizona heeft donderdagavond (plaatselijke tijd) twee meisjes van twee en drie jaar oud uit een brandende auto gered. Vlak nadat hij de peuters had bevrijd ging de auto in vlammen op. Dat schrijft Fox News.