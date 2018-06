Oudere mishandeld met eigen wandelstok

De nachtmerrie begon voor Albert Pauwels toen hij zaterdagmiddag een ommetje maakte met zijn vrouw en hun twee hondjes. Een jongen sneed hem de pas af, waardoor Pauwels ten val kwam. Toen hij daar wat van zei, sloegen de stoppen door bij de 21-jarige jongeman. ,,Hij spuwde in mijn gezicht en gaf me daarna een harde vuistslag. Ik probeerde me nog te verweren met mijn wandelstok, maar die kon hij afpakken. Uiteindelijk sloeg hij die in drie stukken kapot op mijn bovenbenen”, zo vertelt Pauwels in Het Laatste Nieuws.

De politie heeft de jonge dader opgepakt. Hij zit nog vast.