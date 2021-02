Mexicaanse agenten opgepakt na bloedbad bij grens met VS

De gearresteerde politiemensen worden verdacht van moord, machtsmisbruik en het afleggen van valse verklaringen. De slachtoffers waren voor zover bekend migranten uit Guatemala. De procureur-generaal van Tamaulipas zei dat nog wordt uitgezocht of ook andere agenten en criminele organisaties betrokken waren bij de moorden.

In het gebied proberen veel migranten om illegaal de grens met de VS over te steken. Asielzoekers betalen soms gidsen die op hun beurt weer geld moeten geven aan bendes. Meerdere criminele organisaties azen op de controle over die lucratieve smokkelroutes.