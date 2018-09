Teamgenootjes eren gedode broertjes Schoonloo

Elftalleider Bart ter Veer van De Vogels D1 kijkt bij regenachtig weer naar het indrukwekkende en sobere afscheid: „Alle spelers van ons team komen het veld op met een roos, en dragen rouwbanden.’’ Vervolgens wordt er een minuut stilte in acht genomen op het sportveld. „Dit is een week met een steen op de maag.’’

De jonge voetballertjes weten dat de zwarte rouwband links gedragen moet worden: „Dan is hij dichter bij het hart.’’

D1-aanvoerder Bram Manuhutu (11) uit de stad Groningen, zelf leerling van de zo hard getroffen basisschool De Petteflet in Groningen, had de eer de volle vaas met rode rozen uit de middenstip weg te dragen. De jeugdige tegenstanders van v.v. HSC uit Hoogezand-Sappemeer zijn al even stil en respectvol. Ook hun begeleiders hebben het drama met hen besproken.

Voorzitter Jan Boonstra, bekende Groninger onder meer vanwege zijn langjarige autoprogramma voor Radio Noord, licht toe: „De band van onze club met De Petteflet is hecht. Niet alleen speelden de jongens hier, ook spelen veel van zijn schoolgenootjes bij ons. Woensdagmiddag is het hier steevast druk met scholieren, het lijkt wel een opvang. De Petteflet is hier tenslotte maar een paar kilometer vandaan.’’ Zoals de school zo goed mogelijk doorging na het onvoorstelbare drama, zo gingen ook de wedstrijden afgelopen weekend door, omdat dat voor de jeugd ritme en houvast geeft.

Ouders kijken toe. Ze praten ingetogen over het gebeurde. De vader van aanvoerder Bram besprak het drama ook met de kinderen. „Wij als ouders hadden vorige week maandag aanvankelijk alleen de afscheidsmail van de vader. Even hoop je nog dat hij maar bedoelde dat ze naar het buitenland waren…’’ Je merkt hoe anders de kinderen er tegenaan kijken, stelde hij thuis vast. „Mijn zoon zei na een tijdje nadenken dat de vader mogelijk de kinderen niet wilde achterlaten, omdat ze anders verdrietig zouden achterblijven. Ze zijn er toch mee bezig.’’

De club en de school proberen het verdriet zoveel mogelijk in eigen kring op te lossen en hebben gevraagd aan de media en ook aan belangstellenden hen daar ook de komende dagen de ruimte voor te geven. Op de school is een stilteplek ingericht. Een gepland schoolkamp gaat niet door. Woensdag is de besloten uitvaartplechtigheid voor de drie kinderen. De school is dan gesloten.