OM eist taakstraf tegen barmannen in zaak verkrachting vrouw

Het OM wil dat het gerechtshof in Leeuwarden ook een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen oplegt.

Dit was ook de eis bij de rechtbank in Groningen in 2018. De rechter kwam toen tot vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

Barmannen ontkennen niet

De barmannen ontkennen de seks niet. Zij hebben in de nacht van 25 augustus 2016 gezamenlijk seksuele handelingen verricht met de vrouw achter in een café in de binnenstad van Groningen. Volgens het drietal - nu 26, 29 en 30 jaar oud - wilde zij dit zelf. De vrouw had rond sluitingstijd gevraagd om de groepsseks. Het OM stelt dat het slachtoffer dronken was en tegen haar wil seks had. De vrouw eist een schadevergoeding van ruim 57.000 euro.

„Dingen zijn op een normale manier gebeurd en niet zoals het OM schetst”, aldus een van de mannen vrijdag voor het hof. „We hebben geen verkeerde keuze gemaakt.” De advocaat van de mannen wil vrijspraak.