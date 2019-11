China verrast door nederlaag

Ook maandag werd er weer massaal gedemonstreerd in Hongkong om steun te betuigen aan de opstandige studenten. Ⓒ AFP

Hongkong - Komt na het feest, de kater? Dat is de grote vraag in het pro-democratische kamp dat zo onverwachts fors won in de districtsverkiezingen in Hongkong en daarmee de mythe doorprikte dat de zwijgende meerderheid achter China stond.